Вопрос: Я – гражданка Латвии, живу в Великобритании уже 6 лет, недавно получила карточку постоянного …Смотреть
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Оживший «Морфий» Булгакова на сцене театра Etcetera
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Аутентичная итальянская кухня и бизнес «под ключ» – необычное «меню» лондонского ресторана Hands In Pasta
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Аутентичная итальянская кухня и бизнес «под ключ» – необычное «меню» лондонского ресторана Hands In Pasta
Об уютном семейном ресторане Hands In Pasta в районе Хаммерсмит, который чуть более года назад откры…
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Китайский Новый Год
Китайский Новый год («Фестиваль весны») – один из главных праздников в культуре китайских народносте…
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Премьера балета «Woolf Works»
До 14 февраля «Работы Вульф» поставлены хореографом Уэйном МакГрегором (Wayne McGregor), известным с…
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«Art and endurance in the siege of Leningrad»
До 17 марта 2017 Выставка художницы Елены Марттила «Искусство и выживание в блокадном Ленинграде».Бл…
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На прошлой неделе в радиопередаче «Женский час» (BBC’s Woman’s Hour) обсуждали порнографию. В этой л…
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Weekend INFO: 28 и 29 января
В эти выходные Лондон ожидают сразу несколько интересных событий. Это и премьера мюзикла The Girls, …
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Кричащая чувственность
Кино обладает удивительной способностью заставлять зрителя переживать эмоции, которые иногда сознате…
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Русское дореволюционное кино в Лондоне
Мы уже знакомили читателей с клубом «Открытая Россия» и компанией Arbuzz Lectures, которые в прошлом…
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В матче НХЛ впервые за 20 лет игрок забросил четыре шайбы Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло з…
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Что такое credit score и как работают «баллы доверия» в Англии?
На русский язык словосочетание «credit score» можно перевести как «кредитный рейтинг». В буквальном же смысле …Смотреть
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Реально ли купить квартиру в Лондоне, зарабатывая £60 000 в год?
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Оживший «Морфий» Булгакова на сцене театра Etcetera
Англо-русский театр режиссера Виктора Собчака уже второй год подряд с успехом ставит спектакли на русском …Смотреть
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В матче НХЛ впервые за 20 лет игрок забросил четыре шайбы Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик …Смотреть