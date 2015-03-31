Вопрос: Я гражданин Бельгии, моя жена гражданка России, имеет ПМЖ в Бельгии. Мы несколько месяцев назад …Смотреть
4 days ago
Фильмы: молодо да зелено
Во многих культурах, ровно как и в популярной психологии, каждый уходящий год принято расценивать ка…
4 days ago
Старый Новый год в Кембридже
Уже 18-й год продолжается традиция празднования Старого Нового года в Русскоязычном обществе Кембрид…
4 days ago
Благотворительный концерт в пользу фонда Gift of Life
14 января 2017 года в концертном зале Royal Festival Hall в Лондоне состоится благотворительный конц…
4 days ago
London Art Fair
18-22 января 29-я Лондонская художественная ярмарка распахнет свои двери в середине января. Это одна…
4 days ago
Охота за сокровищами с Александром Добровинским
«Каждый коллекционер в душе настоящий охотник, отыскивающий желанный экземпляр в свое собрание, – ув…
4 days ago
Женитьба Фигаро
19-22 января состоится грандиозная премьера театральной компании Xameleon - спектакль Алеси Маньковс…
4 days ago
Вниманию граждан Туркменистана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии
Посольство Туркменистана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии приглашает гра…
4 days ago
Здравствуй, 2017-й!
Сижу я на открытой террасе пляжного ресторана в Плеттенберг Бэй, Южная Африка, и пью восхитительно п…
4 days ago
Weekend INFO: 14 и 15 января
В эти выходные лондонская афиша предлагает пройтись по местам Дэвида Боуи, удивиться гибкости и ловк…
4 days ago
CHEVROLET SPARK
Надежно, доступно, для города Дизайн, история бренда, обилие модных гаджетов и мощная рекламная камп…
-
Что такое credit score и как работают «баллы доверия» в Англии?
На русский язык словосочетание «credit score» можно перевести как «кредитный рейтинг». В буквальном же смысле …Смотреть
-
Покупка жилья по схеме Help To Buy – часть 2
-
Реально ли купить квартиру в Лондоне, зарабатывая £60 000 в год?
-
Эклектика в русском стиле в интерьере тюдоровского дома в Лондоне
-
Казахские «страсти» герцога Йоркского
-
CHEVROLET SPARK
Надежно, доступно, для города Дизайн, история бренда, обилие модных гаджетов и мощная рекламная кампания – …Смотреть
-
KIA PICANTO: Пикантный малыш
-
Охота за сокровищами с Александром Добровинским
«Каждый коллекционер в душе настоящий охотник, отыскивающий желанный экземпляр в свое собрание, – уверен известный …Смотреть
-
Александр Меркюри: “Давай поиграем!”
Актуально
House of Beauty
-
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 26 декабря по 1 января
Овен (21.03 – 20.04) Будьте смелее и экстравагантнее, и вы будете блистать среди толпы, притягивая …Смотреть
-
В мире спортивных страстей
Маррей второй месяц удерживает лидерство в рейтинге АТР Британский теннисист Энди Маррей возглавил очередной рейтинг …Смотреть